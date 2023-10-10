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Spor, Futbol

Beşiktaş, olağanüstü genel kurula kadar Burak Yılmaz'la devam edecek

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü genel kurula kadar futbol takımında Burak Yılmaz'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Beşiktaş, olağanüstü genel kurula kadar Burak Yılmaz'la devam edecek

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte takımımızın teknik sorumluluğunu üstlenen yardımcı antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından olağanüstü seçimli genel kurula kadar görevine futbol A takımımızın teknik sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir." denildi.

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