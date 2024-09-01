Beşiktaş milli araya yenilgisiz girdi

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş-Net Global Sivasspor karşılaşması, Tüpraş Stadı'nda gerçekleşti.
İlk yarı
13. dakikada Al Musrati'nin pasıyla sağ tarafta topla buluşan Rashica'nın ortasında Immobile penaltı noktası civarından gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
26. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Masuaku'nun soldan ortasında topun Radakovic'in eline temas etmesinin ardından VAR incelemesi yapan hakem penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada topun başına geçen Immobile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
45+1. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası dışı sol önünde düşürülmesinin ardından kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Masuaku'nun vuruşunda top direkten döndü.
45+4. dakikada Rafa Silva'yla paslaşarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes, altıpasın sağ çaprazından şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'nı 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
73. dakikada Semih Kılıçsoy'un altıpasa doğru çıkardığı pasta Mustafa Hekimoğlu, topa dokundu. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Svensson, sağ kanattan penaltı noktası civarına doğru orta açtı. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.
82. dakikada Rashica'nın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasının içine girdikten sonra sağ çaprazdan şut çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kurtardı.
85. dakikada Semih Kılıçsoy'un pasında savunma arkasına sarkan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazından aşırtma denedi ama kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kurtardı.
89. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Atılan uzun pasta Camara'nın topu uzaklaştıramamasının ardından Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı önünde buldu. Portekizli oyuncu, kaleci Ali Şaşal'ın açılmasıyla ceza sahası içi sağ çaprazından aşırtma vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı.
Karşılaşma, 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.
Siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı 3 maçı da kazanarak puanını 9'a yükseltti
Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında aldığı galibiyetlerden sonra Sivasspor'u da mağlup etti.
Lugano ile oynanan ilk maçta rakibiyle berabere kalan, İstanbul'daki rövanşı ise 5-1 kazanan siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk resmi maçı olan Süper Kupa karşılaşmasıyla birlikte oynadığı 6 resmi maçtan 5 galibiyetle ayrıldı.
Immobile, Sivas'ı da boş geçmedi
Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, gollerini Sivasspor karşısında da sürdürdü.
Radakovic'in ceza sahası içinde elle oynamasının ardından siyah-beyazlı takımın 26. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviren İtalyan yıldız, 6. maçında 7. golünü kaydetti.
Immobile, Süper Kupa'daki Galatasaray maçında attığı 2 golün ardından Antalyaspor (2) ve Lugano (2) maçlarında da fileleri havalandırdı.
Gedson Fernandes kariyerinin en gollü sezonuna başladı
Beşiktaş'ın oynadığı son maçlardaki performansıyla dikkati çeken Gedson Fernandes, Sivasspor karşısında 89. dakikada kaydettiği golle birlikte kariyerinin en golcü sezonuna başlamış oldu.
Profesyonel kariyeri boyunca en fazla 3 gol atan Gedson Fernandes, Sivasspor karşısında bu sezonki 4. golüne ulaştı.
Bu sezonun açılışını İsviçre'de oynanan maçta Lugano'yla 2 gol atarak yapan Portekizli oyuncu, İstanbul'daki rövanşta da 1 gol atarak 3 gole ulaşmıştı.
Galibiyet üçlüsü Uduokhai'den
Beşiktaş'ta galip gelinen maçların ardından yapılan üçlü tezahüratını taraftara yaptıran isim siyah-beyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai oldu.
Siyah-beyazlı oyuncunun ilk kez karşılaştığı bu durumda Gedson Fernandes üçlünün nasıl yapılacağını takım arkadaşına gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.