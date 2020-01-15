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Spor, Futbol

Beşiktaş kupada uzatmalarda yıkıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Yunus Hocaoğlu   | 15.01.2020
Beşiktaş kupada uzatmalarda yıkıldı Fotoğraf: Fahrettin Gök / AA

Erzurum

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

12. dakikada ev sahibi ekip sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda öne geçti. Ceza sahasının dışında topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun sert şutunda, üst direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

35. dakikada ceza sahasında Osman Çelik'in müdahalesiyle N'Koudou yerde kalınca, hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan N'Koudou topu ağlara gönderdi: 1-1.

67. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Sol kanattan Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa kafa vuran Oltan Karakullukçu, Karius'un bakışları arasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

88. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan ağlara gitti: 2-2.

90. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası içinde vuruşunda top Ruiz'in eline çarptı. Hakem Koray Gençerler penaltı kararı verdi.

90+1. dakikada penaltı atışını kulanan İbrahim Akdağ, takımını öne geçirdi: 3-2.

Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.




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