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Spor, Basketbol

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Tecrübelerimizi diğer federasyonlarla paylaşmaya hazırız

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın Türk sporuna büyük katkıları olacağını belirterek, edindikleri tecrübeleri paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Fatih Gazioğlu   | 15.01.2020
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Tecrübelerimizi diğer federasyonlarla paylaşmaya hazırız Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata / AA

Ankara

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen çalıştayın üçüncü gününde, basın mensuplarına açıklamada bulundu. 

Düzenlenen çalıştaydan ötürü çok mutlu olduklarını ifade eden Türkoğlu, "Bu anlamda Sayın Gençlik ve Spora Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile tüm ekibini kutluyorum. Her kulübümüzün her federasyonumuzun farklı beklentileri var. Biz de Basketbol Federasyonu olarak kendi istek ve beklentilerimizi başta Sayın Bakanımız ve daha sonra ekip arkadaşlarıyla paylaştık. Umuyorum ki çalıştay sona erdiği zaman bu konumlarda yer alan biz federasyon ve kulüp başkanlarının katkısıyla önemli kararlar alınacak. Verilecek olan bu kararlar ile Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Türkoğlu her federasyonun farklı istek ve talepleri olduğuna dikkati çekerek, "Biz Basketbol Federasyonu olarak şu an kendi ayaklarını üstünde duran, gayet sağlam bir federasyonuz. Bu anlamda tecrübelerimizi, bu işi nasıl yaptığımızı onlarla da paylaşmak istediğimizi her fırsatta dile getirdik. Biz her zaman tecrübelerimizi diğer federasyonlarla paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski bir sporcu olduğunu anımsatan Türkoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu tip çalıştayları Sayın Cumhurbaşkanımız da çok yakından takip ediyor. Kendilerinin spora ne kadar değer verdiğini hepimiz biliyoruz. İnanıyorum ki bu çalıştay süreci bir spor politikasına dönüşür ve Türk sporuna çok önemli şeyler katar."


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