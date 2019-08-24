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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü: Quaresma bu sezon kadroda olmayacak

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın bu sezon kadroda olmayacağını açıkladı.

Emre Doğan   | 24.08.2019
Beşiktaş Kulübü: Quaresma bu sezon kadroda olmayacak

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın bu sezon kadroda olmayacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."

Beşiktaş'ta 2 farklı dönemde toplam 8. sezonu geçiren 35 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlılarda 154 Süper Lig maçında 21 gole imza attı.

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