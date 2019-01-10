Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Lig biter bitmez en çok ihtiyacımız olan santrfor ve stoper mevkisinde oyuncuları aldık. Şu anda da kamptalar. Sağ bek transferi yapabiliriz." dedi.

ISPARTA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin ardından santrfor ve stoper olmak üzere iki oyuncu aldıklarını, sağ bek transferi de yapabileceklerini söyledi.

Orman, bazı açılış ve ziyaretler için geldiği Isparta'da, vali Ömer Seymenoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Başkan Orman, burada yaptığı konuşmada, Isparta'yı çok sevdiklerini ve bu kentte çok sayıda taraftarlarının olduğunu dile getirdi.

Transfer konusunda açıklamalarda bulunan Orman, "Sezon sonu için de hareket ediyoruz. Ben ne zaman seyahate gitsem herkes 'transfer' diyor. Şu anda Beşiktaş'ın gündeminde büyük bir transfer yok. Lig biter bitmez en çok ihtiyacımız olan santrfor ve stoper mevkisinde oyuncuları aldık. Şu anda da kamptalar. Sağ bek transferi yapabiliriz." diye konuştu.

Kadroda fazla sayıda oyuncu olduğuna dikkati çeken Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transfer ihtiyacımız yok. Bazı oyuncularla da ayrılmak istiyoruz. Şu anda Beşiktaş'ın almaktan çok satmaya odaklanacağı durum söz konusu. Türkiye'nin de gerçekleri var. Kulüplerimiz büyük borç altında. Kulüpler Birliğiyle de bunların yapılandırmasını için uğraşıyoruz. Ülkemizin her tarafında da dövizin artmasıyla beraber bir kriz durumu var ticarette. Giderleri dövizle olduğu için kulüpler de bunu daha fazla yaşayan kurumlar. Onun için de birçok şeyler yazılıyor, çiziliyor. Bu transfer haberlerinin yüzde 80-90'nına itibar etmeyin, futbol küçük bir aile. Bazı zaman birini görüyorsunuz, haber yapılıyor. Bazen bir restoranda birisiyle karşılaşıyorsunuz 'onu transfer etti' deniliyor. Bunların gerçekle bir alakası yok. Geçenlerde İtalya seyahatimizde orta saha oyuncusunu Beşiktaş'a getirdiler. Orada tesadüfen karşılaştığımız kişiler oldu."

Beşiktaş'ta sekiz orta saha futbolcusunun bulunduğunu ve bunların üçününün oynayacağını dile getiren Orman, bu sayıyı 9-10 yapmanın maliyeti arttırmaktan başka bir şey olmayacağını ifade etti.

Futbolda her şeyin hızlı değiştiğini vurgulayan Orman, transferde adı geçen Zapata konusunda ise "Zapata'nın hem sezon sonu sözleşmesi bitiyor hem de yaşı bizim açımızdan soru işareti. Onun haricinde ihtimal olabilir mi, olabilir. Taraftarlarımız, özellikle genç, sansasyonel bir isim bekliyor. Bugün bir sene öncesine rağmen döviz çok arttı. Bütün giderlerimiz döviz, gelirlerimiz Türk lirası. Bu maliyetlerle kulüp bütçemizi daraltmamız lazım. Biz de o doğrultuda gideceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Biz hocamızdan, hocamız bizden memnun"

Bir gazetecinin "Şenol Güneş ile yeniden anlaşma sağlanacak mı?" sorusuna ise Orman, Güneş'in kendileri için çok kıymetli olduğunu ve 4 yıldır beraber çalıştıklarını kaydetti.

Şenol Güneş'ten memnun olduklarını ifade eden Orman, şöyle devam etti:

"Beşiktaş tarihinde Gordon Milne'den sonra en uzun süre çalışan teknik direktör. Şenol hocanın da kariyerinde en uzun çalıştığı kulüp burası. Demekki bir memnuniyet var. Biz hocamızdan, hocamız bizden memnun. Benle kişisel ilişkisi de çok yüksektir. Birbirimizi severiz, sayarız. Beşiktaş'ta Şenol hocanın kontratından daha önemli olan şey takımın ikinci yarıdaki performansıdır. Ona konsantrasyon sağlamamız gerekiyor. Ben de hocamız da ona odaklandık. Ondan sonrakiler, aile içerisinde çözeceğimiz şeyler."

"Bazı kurallar getirmemiz lazım"

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Bankalar Birliğinin futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesine yönelik yaptığı çalışmaya değinen Orman, kamuoyunda Ziraat Bankasının bütün kulüplerin borçlarını üzerine alacağı yönünde algı olduğunu fakat bunun doğru olmadığını aktardı.

Bunun, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olmasından sonra yapılan bir çalışma olduğuna dikkati çeken Orman, "Bugün oluşan bir şey değil. Amaç şu, büyüyen borç yapısını kulüplerde disiplin altına almak ve borcu aşağıya indirebilmek. Onun için de bazı kurallar getirmemiz lazım. Bazı kredileri de dahil olmak üzere bunları raptı zapta almaya çalışıyoruz. Kamuoyuna yansıyan algı şu, 'Ziraat Bankası gelecek kulüplerin borcunu ödeyecek'. Böyle durum söz konusu değil. Ülkemizin durumu ortada. Onun için bizim ve Ziraat Bankasının öyle temennisi yok. Amaç futbolun borç yapısını daraltmak, azaltmak ve kulüpleri borçsuz hale getirebilmek. Bunun için yapılan çalışmadır." ifadelerini kullandı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise tüm kulüplerin kendileri için çok özel olduğunu ve ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Orman, Vali Seymenoğlu'na Beşiktaş forması hediye etti.

Muhabir: Mustafa Ünal Uysal