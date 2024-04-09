Dolar
32.19
Euro
34.97
Altın
2,350.71
ETH/USDT
3,639.20
BTC/USDT
70,839.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İsviçre'deki UEFA genel merkezinde bir araya geldi.

Fatih Erel  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

İstanbul

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'ndeki görüşme hakkında siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Uluslararası spor camiasından dostlukları bulunan Başkanımız Hasan Arat ile Aleksander Ceferin, UEFA merkezindeki ziyarette Avrupa ve Türk futbolu üzerine sohbet etti." denildi.-

Açıklamada, "Buluşmada Başkanımız Hasan Arat, Ceferin'e Beşiktaş’ın gelecek planları üzerine bilgiler verdi, görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette; Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da yer aldı. Başkanımız Hasan Arat, buluşmanın sonunda Aleksander Ceferin’e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti." bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği sürüyor
Bakan Uraloğlu: Trabzon-Suudi Arabistan hattında direkt uçuşlar haziranda başlayacak
Alman Stern dergisi: Elektrikli Togg T10X, Türklerin prestij nesnesine dönüşüyor
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Liverpool-Atalanta maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek

UEFA, Fenerbahçe'nin 3 maçlık deplasman yasağı cezasının bir maçını erteledi

Beşiktaş'tan TFF'nin seçime gitmesi için başlatılan imza toplama sürecine destek

Beşiktaş'tan TFF'nin seçime gitmesi için başlatılan imza toplama sürecine destek
Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün bulunduğu binada çalışmalar sürüyor

Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün bulunduğu binada çalışmalar sürüyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet