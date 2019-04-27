Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.93
BIST 100
94,783.14
Altın
1,285.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan konuşuyor "2018 Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" Ödül Töreni
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü 100. randevuda

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 100. kez karşı karşıya gelecek.

Çetin Arslancan   | 27.04.2019
Beşiktaş ile MKE Ankaragücü 100. randevuda

Istanbul

İki takım arasında geride kalan 99 maçta Beşiktaş 67, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 184 gole, sarı-lacivertliler 66 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçta Beşiktaş 4-1 galip geldi.

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 21 maçın 17'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, evindeki 49 maçın 40'ını kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi.

Beşiktaş, sahasında attığı 105 gole karşılık kalesinde 29 gol gördü.

Taraflar ligde İstanbul'da en son 2011-2012 sezonunda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 3-1 üstün ayrıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları

Benzer haberler

Terim ile Yanal'ın derbi karnesi

Terim ile Yanal'ın derbi karnesi

Bursa'da 3 puanın sahibi Trabzonspor

'Yarından itibaren önümüzdeki maçlara hazırlanacağız'

Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında

Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında
Fenerbahçe'nin derbide konuğu Galatasaray

Fenerbahçe'nin derbide konuğu Galatasaray
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 389. randevu

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 389. randevu