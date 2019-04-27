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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Barcelona'ya yenildi

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Barcelona Lassa, Anadolu Efes'i 82- 72 yendi. Üç galibiyet alacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride durum 2-2'ye geldi.

Emrah Oktay   | 27.04.2019
Anadolu Efes, Barcelona'ya yenildi

Istanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 82-72 yenildi.

Bu sonuçla üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride durum 2-2'ye geldi

Müsabakaya 4-0'lık seriyle başlayan Barcelona Lassa'ya Anadolu Efes, Beaubois ve Moerman'ın elinden bulduğu 8-0'lık seriyle cevap verdi. 5. dakikası 8-8 beraberlikle geçilen müsabakada Larkin-Simon ikilisiyle skor üreten lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

Mücadelenin 15. dakikasını Anadolu Efes 28-25 önde geçti. Seraphin, Tomic ve Claver ile skor üreten İspanyol ekibi, 18. dakikada 34-33'lük skorla üstünlük kurdu. İki takımın da hücumda zorlandığı kalan bölümde lacivert-beyazlılar Moerman'ın son saniye basketiyle devre arasına 38-36 önde girdi.

İkinci yarıya 5-0'lık seriyle başlayan Barcelona Lassa, 21. dakika biterken 41-38 üstünlük elde etti. Etkili performansını sürdüren ev sahibi ekip, 25. dakikayı 9 sayı farkla (51-42) üstün geçti. Savunmada sertliğini artıran İspanyol temsilcisi, 29. dakikada 13 sayılık fark (59-46) yakaladı. Periyot 63-50 Barcelona Lassa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İki takımın da karşılıklı basketler bulduğu son çeyrekte 5. dakika 72-61 Barcelona Lassa'nın üstünlüğüyle geride kaldı. Simon, Beaubois ve Larkin ile skor bulan Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 7 sayıya (74-67) indirdi. Dış atışlarda etkisiz kalan Anadolu Efes, farkı daha fazla kapatamadı ve sahadan 82-72 mağlup ayrıldı.

Dörtlü Final'e kalacak son takım, 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayla belirlenecek.


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