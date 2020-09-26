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Spor, Futbol

Beşiktaş ile Konyaspor 39. maça çıkıyor

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Ercan Doğan   | 26.09.2020
Beşiktaş ile Konyaspor 39. maça çıkıyor

İstanbul

Beşiktaş, geride kalan 38 karşılaşmanın 22'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 78 golüne, rekabetteki son 8 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi.

Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 1-0 ve 3-0 üstünlük sağlamıştı.

Beşiktaş son 17 maçta 8'ini kazandı 

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 17 maçın 8'indi mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2 defa sahadan mağlup ayrıldı.

Bu arada iki takım arasındaki 38 lig maçının 14'ünde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

Konya'daki maçlar 

Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 19 maçtan 7'sini Beşiktaş kazanırken, 10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 2'sinde galibiyet alabildi.

Konya'da Beşiktaş 30, ev sahibi ekip 21 gol attı.

Beşiktaş'tan tarihi fark

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.


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