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Boston Celtics pes etmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Miami Heat'i 121-108 yenen Boston Celtics, Doğu Konferansı finalinde seriyi 3-2'ye getirdi.

Abdulkadir Karakaya   | 26.09.2020
Boston Celtics pes etmedi

Ankara

NBA play-off'larına Celtics ile Heat arasındaki Doğu Konferansı final serisi 5. maçıyla devam edildi.

Celtics, Jayson Tatum'un 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı karşılaşmayı 121-108 kazanarak serideki ikinci galibiyetini aldı.

Final serisini 3-2'ye getiren Celtics'te Jaylen Brown 28 sayı 8 ribaunt, Daniel Theis ve Kemba Walker ise 15'şer sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Heat'te Goran Dragic'in 23, Duncan Robinson'ın 20 ve Jimmy Butler'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına yarın TSİ 04.00'de Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets (3-1) arasındaki Batı Konferansı final serisi 5. maçıyla devam edilecek.

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