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Spor, Futbol

Beşiktaş, Hasic'i Sarajevo'ya kiraladı

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar Bosna Hersek ekibi Sarajevo'ya kiralandığını açıkladı.

Halil İbrahim Avşar  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Beşiktaş, Hasic'i Sarajevo'ya kiraladı

Ankara

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2023-24 sezonu sonuna kadar FK Sarajevo Kulübüne geçici transfer olmuştur. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Geçen sezon da Göztepe'de kiralık olarak görev yapan 21 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, İzmir temsilcisiyle 11 maçta görev aldı.

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