Beşiktaş, Hasic'i Sarajevo'ya kiraladı

Ankara
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2023-24 sezonu sonuna kadar FK Sarajevo Kulübüne geçici transfer olmuştur. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Geçen sezon da Göztepe'de kiralık olarak görev yapan 21 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, İzmir temsilcisiyle 11 maçta görev aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.