Beşiktaş, Gaziantep deplasmanından beraberlikle döndü

Gaziantep
3. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
28. dakikada Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta top kaleci Dioudis'den döndü. Viana'nın önünde kalan topu çalan Immobile'nin kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı kaleci Dioudis'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.
41. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu önünde bulan Sorescu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Sorescu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem Muhammet Ali Metoğlu gol kararını iptal etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
73. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, topu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı.
81. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+6. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Okereke'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Viana kafayla Maxim'e indirdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Van Bronckhorst: Hangi maçı oynarsanız oynayın, gerekli performansı göstermek zorundasınız
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçında mücadele ettiklerini ancak son dakikada topun rakip için doğru yere düştüğünü söyledi.
Giovanni Van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, fiziksel anlamda zor haftalar yaşadıklarını belirtti.
Zorlu süreçlerden öğrenecek şeylerinin olduğunu aktaran Bronckhorst, şöyle konuştu:
"Büyük takım olduğunuz zamanlarda nerede oynarsanız oynayın, hangi maçı oynarsanız oynayın, gerekli performansı göstermek zorundasınız. Bugün de bizim için zor bir maçtı. Savaştık, mücadele ettik aslında ama son anda top rakip için doğru yere düştü."
Gaziantep FK maçının kendileri açısından fiziksel olarak zor bir karşılaşma olduğunu anlatan Van Bronckhorst, "Gelişme göstereceğimiz şeyler var. Hala yenilmedik, mağlubiyetimiz yok. Panik yapacak bir durum yok. Ligin üçüncü bölümüne başlayacağız ve gelişim göstereceğiz. Çok fazla maçımız var. Bir sonraki maçta daha iyi olmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Van Bronckhorst, bir gazetecinin "Semih Kılıçsoy'u maçta neden tercih etmediniz?" sorusunu, "Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir." şeklinde yanıtladı.
İnan: Bugün bir puan aldık, üzgünüm çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK’nin teknik direktörü Selçuk İnan, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.
İnan, mücadeleleri için Beşiktaş’ı tebrik ettiğini belirterek, siyah-beyazlı takıma Avrupa’da başarılar diledi.
Maça kazanmak istediklerini belli ettirerek başladıklarını ifade eden İnan, şunları kaydetti:
"Pozisyonlara girerek başladık. Maça tam düşündüğümüz gibi başladık. Tabi Beşiktaş’ın artılarını eksilerini fazlasıyla bildiğimiz için doğru savunduğumuzu düşünüyorum. Doğru zamanda doğru atakları da yaptık, pozisyon da bulduk. Ancak değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu. Maç arada bir gitti geldi, bir geçiş oyununa döndü, en nihayetinde toparlanmasını bildik. Çünkü Beşiktaş’ın önemli oyuncuları var. Onlara alan ve zaman verdiğinizde sizi çabucak cezalandırabileceklerinin farkındaydık. Çok iyi mücadele etti takım, bu yüzden mutluyum. Onları tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum, çok iyi mücadele ettiler. Ne olursa olsun maçın başından sonuna kadar maçın içinde kaldılar. Kazanmak istediklerini belli ettirdiler. Yeni bir takımız, işimiz kolay değil ama oyuncularımızın bu kadar çabuk sürede gelişim göstermesi takımı sahiplenmesi beni ayrıca mutlu etti. Bugün bir puan aldık, üzgünüm çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı. En nihayetinde son dakikada da olsa 1 puan almak ve buranın zor bir deplasman olduğunu rakiplere hissettirmek benim için önemliydi."
Selçuk İnan, penaltı kararıyla ilgili de şunları söyledi:
"Çok ağır karardı. Uzun zamandır bu kadar basit penaltılar olmuyordu ama ne hikmetse bu sene bu tür penaltılar belki de takımına, zamanına göre verilmeye başlandı. Bu beni endişelendiriyor. Hakemlerimizle ilgili kötü şeyler söylemek hiç istemem, genç hakemler. Futbol Federasyonu da onların arkasında durmaya çalışıyor, yeni hakemler kazanmaya çalışıyor. Bunun ucunu kaçırmamak lazım, fazla baskının da bu tür hakemleri geriye götüreceğine inananlardanım. Bu tür hakemlere sürekli maç vermek iyi bir şey bir yandan diğer taraftan genelde yapmış olduğu hatalar ve tecrübesizlikler, bizim gibi takımların aleyhine oluyor. Bu da bizi biraz üzüyor. Kötü niyetli olmadıklarını düşünüyorum. Sivas maçında da bu hakem vardı, ufak bir serzeniştim olmuştu. Nedense takdir hakları rakiplerden yana oluyor. Genç hakem umarım ilerde başarılı olur ama bugün vermiş olduğu penaltı bize verdiği sarı kartlar çabucak çaldığı fauller bizi biraz oyundan düşürdü. Açıkçası penaltı olmadığını düşünüyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.