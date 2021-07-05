Euro
10.29
Dolar
8.67
BIST 100
1,389.04
Altın
1,791.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak Beşiktaş Futbol Takımı'nda 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 05.07.2021
Beşiktaş Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri devam ediyor

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bugünkü kontrollere futbolculardan Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Georges Nkoudou, Rıdvan Yılmaz, Fabrice Nsakala, Güven Yalçın, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran ve Bilal Ceylan katıldı.

Yardımcı antrenör Ozan Köprülü, kaleci antrenörleri Levent Açıl ile Hakan Çalışkan, scouting antrenörü Gürsoy Yalçın, fiziksel performans antrenörü Stefano Marrone, analiz antrenörü yardımcısı Anıl Demirci de kontrollerden geçen isimler oldu.

Detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı kontrollerde siyah-beyazlılar; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
51 ilde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 55'inden fazlası en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu
Dünya genelinde 3 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Ailesiyle Kovid-19'u atlatan Serpil hemşire aşılama çalışmalarında fedakarca görev yapıyor
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı Faz-2 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı
İsrail'de Kovid-19 salgınında son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Beşiktaş Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri devam ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri devam ediyor

Fenerbahçe kafilesi, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'ye gitti

Fenerbahçe Pereira'nın ikinci döneminde şampiyonluk hasretine son vermek istiyor

Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta

Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta
Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı

Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira, İstanbul'a geldi