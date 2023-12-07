Dolar
28.93
Euro
31.16
Altın
2,033.39
ETH/USDT
2,254.80
BTC/USDT
43,387.00
BIST 100
7,773.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da 1. Elektronik Harp Sempozyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş derbi hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Emre Doğan  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Beşiktaş derbi hazırlıklarına devam etti

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanın ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

4 futbolcu derbide forma giyemeyecek

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ dizinde gerilme ve kemik ödemi tespit edilen Omar Colley'in ise tedavisine başlandığı aktarıldı. Gambiyalı stoperin derbide forma giyip giymeyeceğine maç günü karar verileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atina Bildirgesi'nde devamlı ve yapıcı istişareler vurgusu
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Guterres'in, BM Güvenlik Konseyini göreve çağırması insanlık adına son haykırışlardan
Yurdun bazı kesimlerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz
Adalet Bakanı Tunç: 60'tan fazla maddeden oluşan bir yargı paketi üzerinde çalışıyoruz

Benzer haberler

Beşiktaş derbi hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş derbi hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftar da yer alacak

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftar da yer alacak
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet