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Spor

TFF, eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli oyuncu Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Emre Doğan  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
TFF, eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Derelioğlu'nun başından geçen olayın tüm futbol camiasını büyük bir üzüntüye sevk ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kadıköy'de araç kullanırken iki trafik magandası tarafından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden Oktay Derelioğlu ile olay sırasında beraberinde bulunan eşi Başak Derelioğlu'na tüm camiamız adına 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı kınıyor, zanlıların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Son dönemde trafikte sıkça rastlanan bu tür üzücü olayların son bulmasını istiyoruz."

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