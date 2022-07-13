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Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, takımın kamp yaptığı Avusturya’da basın toplantısı düzenliyor
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Spor, Futbol

Beşiktaş, Avusturya kampında çalışmalarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 13.07.2022
Beşiktaş, Avusturya kampında çalışmalarını sürdürdü Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Tirol

Siyah-beyazlı takımın konakladığı otelin sahasındaki antrenmana, dün oynanan Viktoria Plzen maçının ilk on birinde görev alan isimler salonda yenilenme çalışması yaptığı için çıkmadı.

Werder Bremen maçında sakatlanan Josef de Souza, ayak bileğinde şişlik olan Atiba Hutchinson ve tedavisi süren Romain Saiss idmana katılmadı.

Emirhan İlkhan ise kendi programı doğrultusunda çalışmalarına devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular bir süre koşu ve istasyon çalışması yaptıktan sonra, iki takım halinde Amerikan futbolu oynadı.

Siyah-beyazlılar, antrenmanın bir bölümünde baskı ve kontrollü minyatür kale maç gerçekleştirirken, daha sonra dört minyatür kale ile iki büyük kalenin olduğu sahada hücum ve savunma takımları ayrılarak müsabaka yaptı.

Kanat çalışmalarıyla idman sona ererken, antrenmanın ardından Jackson Muleka ve Wout Weghorst koşu çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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