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Spor, Futbol

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor deplasmanında

Beşiktaş, Süper Ligin 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 09.01.2021
Beşiktaş, Atakaş Hatayspor deplasmanında

İstanbul

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğe yerleşen Beşiktaş, oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Ligdeki ilk sezonunda Atakaş Hatayspor ise 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 6. sırada yer alıyor.

5 maçlık galibiyet serisi

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle liderliğe yerleşen siyah-beyazlılar oynadığı son 5 maçı da kazandı.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi.

Stoperler ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Domagoj Vida ve Welinton Souza'nın yanı sıra Bernard Mensah yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Vida, Welinton ve Mensah, Atakaş Hatayspor maçında da sarı kart görürse, 19. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maçta cezalı duruma düşecek.

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