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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, Denizlispor maçını kazanarak Beşiktaş mağlubiyetini unutturmak istiyor

Süper Lig'de yarın sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, eksik ve sakat oyunculara rağmen bu maçın kazananı olmak istediklerini söyledi.

Fikret Delal   | 09.01.2021
Çaykur Rizespor, Denizlispor maçını kazanarak Beşiktaş mağlubiyetini unutturmak istiyor

Rize

Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine, Beşiktaş karşılaşmasını farklı şekilde kaybettikleri için üzgün olduklarını ve bu maçı artık geride bıraktıklarını ifade etti.

Denizlispor maçının kendileri için daha çok önem kazandığını vurgulayan Bakır, "Bu maçı kazanarak Beşiktaş karşılaşmasını unutturup taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz. Onların da mutlak kazanmak istediklerini biliyoruz. Eksik ve sakat oyuncularımıza rağmen bu maçın kazananı biz olmak istiyoruz." diye konuştu.

Hasan Yavuz Bakır, Çaykur Rizespor'un zorlu süreçleri her defasında atlatmasını bildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şu an puan olarak kötü durumda değiliz. 20 puan, bugün baktığımız zaman önemli bir puan. Bu puanı futbolcular ve teknik ekip sağladı. Yarın oynayacağımız maçta onlara güveniyoruz. Bu maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızın oyunumuzu beğenmediğini biliyoruz. Oyun olarak biz de mutlu değiliz. İyileştirmek ve daha iyisini ortaya çıkarmak için çalışıyoruz."

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