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Spor, Futbol

Beşiktaş, Arçelik ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı

Beşiktaş Kulübü, forma sponsorluğu için Arçelik ile 3 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Hilmi Sever  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Beşiktaş, Arçelik ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı

Istanbul

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Arçelik firması ile A Takımı forma sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Üç sezonluk anlaşmanın toplam değerinin 193 milyon 593 bin 506 lira artı KDV olduğu duyuruldu.

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