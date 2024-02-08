Beşiktaş, Arçelik ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı

Istanbul
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Arçelik firması ile A Takımı forma sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Üç sezonluk anlaşmanın toplam değerinin 193 milyon 593 bin 506 lira artı KDV olduğu duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.