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Spor, Futbol

Bayern Munih'in genç oyuncusu Mert Yılmaz Antalyaspor'da

Fraport TAV Antalyaspor, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Süleyman Elçin   | 29.09.2020
Bayern Munih'in genç oyuncusu Mert Yılmaz Antalyaspor'da

Antalya

Fraport TAV Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Mert Yılmaz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'Hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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