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Futbol

Bayern Münih, Hertha Berlin'i tek golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 23. haftasında Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin'i 1-0 yendi.

Erbil Başay  | 23.02.2019
Bayern Münih, Hertha Berlin'i tek golle geçti

Berlin

Allianz Arena'da Hertha Berlin'i konuk eden Bayern Münih, 62. dakikada Javier Martinez'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 51'e çıkartarak, bir maç eksiği bulunan lider Borussia Dortmund ile puanını eşitledi.

Hertha Berlin ise 32 puanda kaldı ve 10. sıraya geriledi.

Borussia Dortmund yarın sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.


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