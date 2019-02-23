Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.32
BIST 100
103,185.70
Altın
1,328.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol

Barcelona'ya Sevilla'da galibiyeti Messi getirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Barcelona, deplasmanda Sevilla'yı 4-2 yendi.

Şenhan Bolelli  | 23.02.2019
Barcelona'ya Sevilla'da galibiyeti Messi getirdi

Madrid

Sevilla karşısında iki kez geriye düşen Barcelona'ya galibiyeti hat-trick ve 1 asist yapan Lionel Messi getirdi. İlk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçta, Sevilla'nın gollerini 22. dakikada Jesus Navas ve 42. dakikada Gabriel Mercado attı. Barcelona'nın gollerini ise 26'ncı, 67'nci ve 85. dakikalarda Lionel Messi ile 90+3. dakikada Arjantinli futbolcunun pasında Luis Suarez kaydetti.

Bu skorla Barcelona, puanını 57'ye yükselterek, en yakın takipçisi Atletico Madrid'in (1 maçı eksik) 10 puan önünde liderliğini perçinledi.

Öte yandan Messi, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmak her seferinde daha zor. Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Bu deplasmanın zorlu olduğunu biliyoruz ama üstesinden gelmeyi bildik. Bu galibiyet ligi bitirmiyor ama çok önemli." diye konuştu. 

Messi, Kral Kupası yarı finalinde 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında 27 Şubat'ta Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e karşı oynayacakları maç için ise "Madrid'e kazanmaya gitmeliyiz. Çok zor bir deplasman olduğunu biliyoruz ama kazanacağımıza inanıyoruz. Tüm kupaları kazanmak için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

31 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kariyerindeki 50. hat-tricki yaparken, gol krallığı yarışında ilk sırada olduğu La Liga'da gol sayısını da 25'e çıkardı. Messi ayrıca kariyerinde en çok gol attığı takım olan Sevilla'ya karşı oynadığı toplam 35 maçta (28'i La Liga'da) 36 gol attı.

Diğer yandan, sakatlığı geçen Barcelonalı defans oyuncusu Samuel Umtiti, 91 gün sonra takımında ilk 11'de forma giydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'

Benzer haberler

Son 16 turuna adını yazdıran ilk takım Sevilla oldu

Son 16 turuna adını yazdıran ilk takım Sevilla oldu

Atletico Madrid, Simeone'nin sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

İspanya erken seçime gidiyor

İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre
Barcelona 3 puanı penaltıyla aldı

Barcelona 3 puanı penaltıyla aldı
Cüneyt Çakır Olympique Lyon-Barcelona maçını yönetecek

Cüneyt Çakır Olympique Lyon-Barcelona maçını yönetecek