Dolar
34.87
Euro
36.69
Altın
2,690.82
ETH/USDT
3,669.00
BTC/USDT
97,596.00
BIST 100
10,106.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Take Off İstanbul 2024" programında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Alman ekibi Heidenheim ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında yarın sahasında Almanya'nın Heidenheim takımıyla karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Alman ekibi Heidenheim ile karşılaşacak

Istanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak.​​​​​​​

Başakşehir'de eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Senegalli stoper Ousseynou Ba, bu mücadelede forma giyemeyecek.

UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da müsabakada görev yapamayacak.

Tedavisi süren ve Süper Lig'de Göztepe ve Atakaş Hatayspor ile oynanan maçlarda forma giyemeyen Serdar Gürler'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Başakşehir 2 puana sahip, Heidenheim'ın 9 puanı bulunuyor

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden Başakşehir, son iki maçından ise beraberlikle ayrılarak 2 puan topladı.

Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi. Başakşehir, üçüncü maçında deplasmanda Kopenhag ile 2-2, son maçında da sahasında 90+6. dakikada yediği golle Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kazanan ve yalnızca son oynadığı karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Alman ekibi Heidenheim ise 9 puana sahip.

İlk maçında sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija'yı 2-1, ikinci maçında deplasmanda Pafos FC'yi 1-0 ve üçüncü maçında deplasmanda Hearts'i 2-0 yenen Heidenheim, son karşılaşmasında ise sahasında Chelsea'ye 2-0 kaybetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek
Pakistan Büyükelçiliği, "Dostluk Kareleri: EİT Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü" etkinliği yaptı
Erzurum sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu
Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 13'e düştü

Benzer haberler

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Alman ekibi Heidenheim ile karşılaşacak

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Alman ekibi Heidenheim ile karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olacak

Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt'in konuğu olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başladı
Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde: Yarın kazanmak için her şeyi yapmamız gerekiyor

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde: Yarın kazanmak için her şeyi yapmamız gerekiyor
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet