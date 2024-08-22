Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde tur umudunu rövanşa bıraktı

İstanbul
UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
20. dakikada Başakşehir'in sağ taraftan kullandığı kornerde savunmadan seken top, korneri kullanan Deniz'e geldi. Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
31. dakika ev sahibi takım sol kanattan serbest vuruş kazandı. St. Patrick's'in Forrester ile kullandığı serbest atışta altıpas önüne gelen topa Başakşehir'de Piatek ters bir kafa vuruşu yaptı. Köşeye giden topu kaleci Muhammed kornere çeldi.
İlk yarı golsüz sona erdi.
İkinci yarı
59. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Leavy, ceza sahasına girer girmez şutunu attı, top yan direkten oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
83. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Pelkas'ın indirdiği topla rakip yarı sahanın ortalarında buluşan Figueiredo, yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu arada, müsabakanın orta hakemi Mohammed Al-Emara, 72. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kalan bölümde Al-Emara'nın yerine dördüncü hakem Peiman Simani sahaya çıktı ve karşılaşmayı yönetti.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Buradan bu skorla dönmek avantaj haline gelebilir
Başkent Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, maça iyi başlayamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Erken ritim bulamadık, rakip de çok iştahlı girdi. Tam onların istediği ortam ve hava koşulları oluşmuştu. 10. dakikadan sonra taktiksel bir değişiklik yaptık, daha sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. Kendi sahalarında oynamalarına rağmen iki 8'imizi iki 6'sıyla savunarak, 6-3-1 gibi durdular. Böyle savunmaları açmak kolay değil. Biz sabırlı oynamak zorundaydık, doğru şansı yakalamak zorundaydık. Özellikle ikinci yarıda ön hattımız, Pelkas, Berkay ve Piatek devreye girince daha üstün taraftık. Bu maç çok az şut attık, handikaplarımızdan biri buydu. Rakip iyi durdu, geçiş oyunları oynamaya çalıştılar. Çok fazla pozisyon vermedik, bir şutları direkten döndü. Çok fazla da üretken olmadık. Önümüzde 6 gün var rövanş öncesi. Kafamızda bazı resimler de oluştu. Buradan bu skorla dönmek avantaj haline gelebilir. Rakibin nerelerde zaafları olduğunu çok net gördüğümüz bir maç oldu. İyi çalışarak, taktiksel antrenmanlarla bunu çarşamba gününe taşıyıp inşallah Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalacağız."
Rakibin rövanşta da aynı oyun planıyla sahada olabileceğini dile getiren Atan, "Bizim ikinci yarıda gördüğümüz şablonlarla ikinci maçın bizim için daha pozitif olacağını düşünüyorum. Son dakikalarda gol bize geldi, atabilseydik çok farklı olurdu ama 0-0'ı da bu şartlarda kötü bulmuyorum. İstanbul'da turu geçmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.