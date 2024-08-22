Dolar
33.92
Euro
37.75
Altın
2,484.87
ETH/USDT
2,623.40
BTC/USDT
60,590.00
BIST 100
9,921.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen, UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşılaştıkları Trabzonspor maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde tur umudunu rövanşa bıraktı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile 0-0 berabere kaldı.

Hilmi Sever  | 22.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde tur umudunu rövanşa bıraktı Fotoğraf: Mostafa Darwish - AA

İstanbul

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

20. dakikada Başakşehir'in sağ taraftan kullandığı kornerde savunmadan seken top, korneri kullanan Deniz'e geldi. Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

31. dakika ev sahibi takım sol kanattan serbest vuruş kazandı. St. Patrick's'in Forrester ile kullandığı serbest atışta altıpas önüne gelen topa Başakşehir'de Piatek ters bir kafa vuruşu yaptı. Köşeye giden topu kaleci Muhammed kornere çeldi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Leavy, ceza sahasına girer girmez şutunu attı, top yan direkten oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Pelkas'ın indirdiği topla rakip yarı sahanın ortalarında buluşan Figueiredo, yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu arada, müsabakanın orta hakemi Mohammed Al-Emara, 72. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kalan bölümde Al-Emara'nın yerine dördüncü hakem Peiman Simani sahaya çıktı ve karşılaşmayı yönetti.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Buradan bu skorla dönmek avantaj haline gelebilir

Başkent Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, maça iyi başlayamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Erken ritim bulamadık, rakip de çok iştahlı girdi. Tam onların istediği ortam ve hava koşulları oluşmuştu. 10. dakikadan sonra taktiksel bir değişiklik yaptık, daha sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. Kendi sahalarında oynamalarına rağmen iki 8'imizi iki 6'sıyla savunarak, 6-3-1 gibi durdular. Böyle savunmaları açmak kolay değil. Biz sabırlı oynamak zorundaydık, doğru şansı yakalamak zorundaydık. Özellikle ikinci yarıda ön hattımız, Pelkas, Berkay ve Piatek devreye girince daha üstün taraftık. Bu maç çok az şut attık, handikaplarımızdan biri buydu. Rakip iyi durdu, geçiş oyunları oynamaya çalıştılar. Çok fazla pozisyon vermedik, bir şutları direkten döndü. Çok fazla da üretken olmadık. Önümüzde 6 gün var rövanş öncesi. Kafamızda bazı resimler de oluştu. Buradan bu skorla dönmek avantaj haline gelebilir. Rakibin nerelerde zaafları olduğunu çok net gördüğümüz bir maç oldu. İyi çalışarak, taktiksel antrenmanlarla bunu çarşamba gününe taşıyıp inşallah Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalacağız."

Rakibin rövanşta da aynı oyun planıyla sahada olabileceğini dile getiren Atan, "Bizim ikinci yarıda gördüğümüz şablonlarla ikinci maçın bizim için daha pozitif olacağını düşünüyorum. Son dakikalarda gol bize geldi, atabilseydik çok farklı olurdu ama 0-0'ı da bu şartlarda kötü bulmuyorum. İstanbul'da turu geçmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Milletimiz bir, devletimiz daim olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzedeyle telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Piyade Er Işık için başsağlığı diledi

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı

TFF'de başkan vekilleri belli oldu

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde tur umudunu rövanşa bıraktı

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde tur umudunu rövanşa bıraktı
PFDK'den Göztepe'ye 2 maç saha kapama cezası

PFDK'den Göztepe'ye 2 maç saha kapama cezası
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıkladı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet