Dolar
28.90
Euro
31.47
Altın
2,071.51
ETH/USDT
2,159.10
BTC/USDT
39,398.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Başakşehir taraftarından Leo Dubois'e ödül

RAMS Başakşehir'in defans oyuncusu Leo Dubois, RAMS Başakşehir Fan Token sahibi taraftarlar tarafından ekim ayının futbolcusu seçildi.

Emrah Altunkaya  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Başakşehir taraftarından Leo Dubois'e ödül

İstanbul

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'un yaptığı açıklamaya göre, RAMS Başakşehir Fan Token sahibi taraftarların Socios.con uygulaması üzerinden katıldığı oylamada ekim ayının futbolcusu Leo Dubois oldu.

Fransız futbolcuya kendisi için hazırlanan özel plaketi, önceki gün yapılan antrenman öncesinde takdim edildi. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Engellilik, toplumsal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren bir gerçek
KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu
Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
Adalet Bakanı Tunç: İnfaz koruma memurlarını karalamaya dönük sahneler kabul edilemez

Benzer haberler

Başakşehir taraftarından Leo Dubois'e ödül

Başakşehir taraftarından Leo Dubois'e ödül

"Başakşehir'deki aç kurtlar" gerçekte Çekoslovak kurt köpeği çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet