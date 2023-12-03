Başakşehir taraftarından Leo Dubois'e ödül

İstanbul
Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'un yaptığı açıklamaya göre, RAMS Başakşehir Fan Token sahibi taraftarların Socios.con uygulaması üzerinden katıldığı oylamada ekim ayının futbolcusu Leo Dubois oldu.
Fransız futbolcuya kendisi için hazırlanan özel plaketi, önceki gün yapılan antrenman öncesinde takdim edildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.