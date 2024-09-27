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Spor, Futbol

Başakşehir deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-1 yendi.

Halife Yalçınkaya  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Başakşehir deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-1 yendi

Sivas

8. dakikada Kemen'in sol kanattan pasında Piatek, topuğuyla meşin yuvarlağı Figueiredo'ya aktardı. Figueiredo'nun vuruşunda, top üstten az farkla auta çıktı.

13. dakikada Rodrigues'in sağ kanattan yaptığı ortada Balde, ceza sahası içinde topla buluştu. Balde'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

15. dakikada sol kanatta topla buluşan Moutoussamy'in aşırtma vuruşunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

22. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Rodrigues'in zayıf kafa vuruşunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

26. dakikada Moutoussamy'in uzun pasında topla buluşan Rodrigues, rakiplerini geçerek sağ taraftan ceza sahasına girdi. Rodrigues'in sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu güçlükle çeldi.

43. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Crespo'nun sol kanattan ceza sahası içine çevirdiği topu Figueiredo, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, RAMS Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Sivasspor, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz için karşılaşmaya siyah formayla çıktı. Tribünlerde ise 'Şeyda'lar Yılmaz' pankartı açıldı. Karşılaşmaya her iki takım, 'Şehadetin Kutlu Olsun Şehidim Şeyda Yılmaz' pankartıyla çıktı.

Bu arada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

49. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Opoku'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Figueiredo, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.

82. dakikada Sivasspor golü buldu. Moutoussamy'nin ara pasında sağ taraftan ceza alanına giren Turgunboev'in içeriye çevirdiği topu kale önünde Menig ağlarla buluşturdu: 1-2.

86. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Menig, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa sert vurdu. Top yandan auta çıktı.

Karşılaşma, RAMS Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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