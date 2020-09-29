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Spor, Futbol

Bakan Kasapoğlu'ndan Rangers - Galatasaray maçı müjdesi

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2'de yayınlanacak" paylaşımında bulundu.

Ercan Doğan   | 29.09.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan Rangers - Galatasaray maçı müjdesi

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın teve2'den yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

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