Bakan Kasapoğlu'ndan Rangers - Galatasaray maçı müjdesi

İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın teve2'den yayınlanacağını açıkladı.
Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 29, 2020
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın 1 Ekim’de Rangers ile oynayacağı karşılaşma @teve2Official’de yayınlanacak.
Başarılar @GalatasaraySK! 🇹🇷 pic.twitter.com/eEC4celX8F
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.