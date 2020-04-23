Bakan Kasapoğlu TFF Başkanı ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek

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Spor, Futbol

Bakan Kasapoğlu TFF ve kulüp başkanları yarın video konferans yöntemiyle toplanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları yarın saat 14.00'te videokonferans yöntemiyle toplanacak.

Hilmi Sever   | 23.04.2020
Bakan Kasapoğlu TFF ve kulüp başkanları yarın video konferans yöntemiyle toplanacak

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüplerinin başkanları yarın toplanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek toplantının saat 14.00'te başlayacağı duyuruldu. 

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