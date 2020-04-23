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Spor, Futbol

Antalyaspor'dan 23 Nisan'a özel antrenman

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyasporun telekonferans yöntemiyle yaptığı antrenmana, kulübün 12 yaş altı takımıyla, A Takım oyuncularının çocukları da katıldı

Levent Kişi   | 23.04.2020
Antalyaspor'dan 23 Nisan'a özel antrenman

Antalya

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugünkü antrenmanını, telekonferans yöntemiyle kulübün 12 yaş altı takımıyla yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bireysel antrenmanların yanı sıra zaman zaman telekonferans aracılığıyla bir araya gelerek toplu halde antrenmanlarını gerçekleştiren futbolcuların, bugünkü çalışmasına Antalyaspor 12 yaş altı takımının minik futbolcuları da katıldı.

Antrenman, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın konuşmasıyla başladı. Tuna, çalışmaya katılan minik futbolculara seslenerek, "Bugün, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100'üncü yılı. Bugün aynı zamanda sizin de bayramınız. Bugünkü çalışmayı futbolcularımıza sizler yaptıracaksınız. Bizler de sizlere katılacağız. Hepiniz evde kalıp sağlıklı yaşamayı ihmal etmeyin. İyi bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı. 

Antrenmanda Futbol Direktörü Sedat Karabük ile 12 Yaş Altı Takımı'nın antrenörleri, futbolcuları ve A Takım oyuncuları ile onların çocukları da yer aldı.

Yaklaşık 45 dakika süren çalışmada, yapılacak hareketleri minik futbolcular sırayla belirledi. Kırmızı-beyazlı ekibin A Takım oyuncuları da geleceğin futbolcularını alkışlayarak bayramlarını kutladı.

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