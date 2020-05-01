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Spor, Futbol

Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir ve alt liglerdeki kulüp temsilcileriyle görüşecek

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig'in yanı sıra TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileriyle video konferans aracılığıyla yarın bir araya gelecek.

Ercan Doğan   | 01.05.2020
Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir ve alt liglerdeki kulüp temsilcileriyle görüşecek

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig'in yanı sıra TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileriyle video konferans aracılığıyla yarın bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, saat 15.00'te, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirecek.

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