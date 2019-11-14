Bakan Kasapoğlu: İnşallah ülkemiz turnuvada milletimizi gururlandırmaya devam edecek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın katılma hakkı elde ettiği 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde de ülkeyi sevindirmeye devam edeceğini söyledi.
Istanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ay-yıldızlı ekibin elemelerin 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 finali vizesi aldığı maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Milli takımın, geçmişteki büyük turnuvalara güçlükle katıldığını hatırlatan Kasapoğlu, "Eskiden ihtimal hesaplarıyla gidiyorduk. Bu sefer çok öncesinden belli olmuştu. Bugün anahtarı aldık. İnşallah ülkemiz en güzel şekliyle turnuvada oynayıp milletimizi gururlandırmaya, sevindirmeye devam edecek." diye konuştu.
Stadı dolduran futbolseverlerin coşkusuna değinen Bakan Kasapoğlu, "Seyircimizin birliği, beraberliği ve desteği her zaman mükemmel. Bizim seyircimizin başka örneği yok." ifadelerini kullandı.
"Bu zafer milletimize çok iyi geldi"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finallerine katılma hakkı kazandığı için mutlu olduklarını söyledi.
Kurtulmuş, ay-yıldızlı ekibin elemelerin 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 finali vizesi aldığı maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Güzel bir maç olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Hayırlı olsun. Çok mutluyuz. Gönül arzu ederdi ki yenerek İzlanda'yı uğurlayalım ama dişe diş, korakor bir mücadele oldu. Bütün futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu zafer milletimize çok iyi geldi." diye konuştu.
Türk Telekom Stadı'nda atmosfere değinen Kurtulmuş, "Muhteşem, güzel ve gurur veren bir atmosfer vardı. Bu kadar büyük bir milli heyecan içinde vatandaşlarımızın tribünleri doldurması ayrı bir güzellik. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'ndan kutlama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Futbol Takımını kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Euro2020Yolunda" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemelerinde, şampiyonaya katılmayı başaran A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum, EURO 2020 yolunda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.