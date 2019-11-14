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Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maç bitiminde A Milli Takımın soyunma odasına inerek, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı.

Sefa Mutlu   | 14.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maç bitiminde A Milli Takımın soyunma odasına inerek, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı.

Erdoğan, tribünden izlediği 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak şampiyonaya gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımının soyunma odasına indi.

Futbolcuları tek tek tebrik eden, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibini kutlayan Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik etti.


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