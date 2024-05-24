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Spor, Futbol

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un açıklamalarına cevap

Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım, başkan Ali Koç'un dün yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Süha Gür  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un açıklamalarına cevap

İstanbul

Seçim çalışmaları kapsamında Silivri ve çevre derneklerle buluşan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, "Gelince ilk iş olarak Bahçeşehir Basketbol'un sözleşmesini feshedeceğim. Onların eski tweetlerini gördüm. Fenerbahçe'nin sahasında Fenerbahçe'den başka kimse oynayamaz." ifadelerini kullandı.

Ali Koç ve yönetimine başarılı oldukları konular adına teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon dolara yaptık, yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz. 'Şampiyonluk sözü vermiyorum' diyor, 'Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum. İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyoruz."

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