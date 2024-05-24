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Spor

Para okçular Yiğit Caner Aydın ve Öznur Cüre Girdi'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular Yiğit Caner Aydın ve Öznur Cüre Girdi, altın madalya kazandı.

Musa Samur  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Para okçular Yiğit Caner Aydın ve Öznur Cüre Girdi'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'daki şampiyonada W1 erkekler açık kategorisinde yarışan Yiğit Caner Aydın, finalde Finlandiya'dan Jean Pierre Antonios'u 140-130 yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Makaralı yay kadın açık kategorisinde mücadele eden Öznur Cüre Girdi ise finalde İtalyan rakibi Eleonora Sarti'yi 147-132 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

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