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Spor, Futbol

Aytemiz Alanyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Mustafa Kurt   | 07.05.2020
Aytemiz Alanyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı Fotoğraf: Mustafa Kurt / AA

Antalya

Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi. 

Açıklamada, testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.

Aytemiz Alanyaspor gruplar halinde antrenmanlarını sürdürdü

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalışmalarını gerçekleştirdi. 

İdmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık parkurunda topla çalışma yaptı.

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