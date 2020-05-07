Aytemiz Alanyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Antalya
Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.
Aytemiz Alanyaspor gruplar halinde antrenmanlarını sürdürdü
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalışmalarını gerçekleştirdi.
İdmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık parkurunda topla çalışma yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.