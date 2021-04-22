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Spor, Futbol

Aytemiz Alanyaspor sahasında kazandı

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep'i 3-2 mağlup etti.

Mustafa Kurt   | 22.04.2021
Aytemiz Alanyaspor sahasında kazandı Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Antalya

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep maçı 3-2 sona erdi.

6. dakikada Gaziantep öne geçti. Sağdan gelişen atakta Jefferson topu ceza sahası içine ortaladı. Muhammet Demir'in gelişine vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

18. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağdan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

22. dakikada gelişen Alanyaspor atağında rakip ceza alanı sağında topla buluşan Babacar, kaleye şutu gönderdi. Kaleciden dönen topu Mustafa Pektemek röveşata ile tamamlamak istedi, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada Gaziantep bir kez daha öne geçti. Orta alanda gelişen atakta sağdan bindiren Maxim son çizgiye iner inmez ceza sahasına ortaladı. Muhammet Demir boş pozisyonda topu filelere yolladı: 1-2

45+1. dakikada Alanyaspor bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Salih Uçan, serbest vuruşta topu ceza sahası arka direğe çıkardı. Caulker, direk dibinde kafayla topu ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada sağdan son çizgiye inen Salih Uçan'ın ortaya çevirdiği topa Berkan İsmail Kutlu uçarak kafayı vurdu. Kaleci Günay Güvenç gole engel oldu.

53. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağdan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

83. dakikada Salih Uçan'ın derinlemesine pasıyla sağ kanattan içeri hareketlenen Juanfran çaprazdan kaleyi denedi, top farklı şekilde yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-2 kazandı.

Maçın bitimine 2 dakika kala Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, gördüğü sarı kartın ardından 4. hakeme itirazlarını sürdürünce hakem Suat Arslanboğa, Portekizli teknik adamı ikinci sarı karttan kırmızı kartla tribüne gönderdi.

Maçın uzatma dakikalarında Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

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