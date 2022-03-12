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Spor, Futbol

Atakaş Hatayspor sahasında kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi.

Salim Taş   | 12.03.2022
Atakaş Hatayspor sahasında kazandı Fotoğraf: Burak Milli / AA

Hatay

13. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

16. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

18. dakikada sol kanatta bulunan Caner’in pasında Toure'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut, Hatayspor savunmasına çarparak kornere çıktı.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

34. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topun gelişine vuran El Kaabi'nin şutu ağlarla buluştu. 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lobjanidze'nin sert vuruşunu kaleci Viviano topu kornere çeldi.

58. dakikada Hatayspor skoru 3-0'a taşıdı. Ribeiro'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un vuruşunda top kaleci Viviano'dan geri döndü. Dönen topu El Kaabi ağlara gönderdi. 3-0.

74. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Caner'in ortasında ön direkte topa kafayla vuran Pesic'in şutunu kaleci Munir, kornere çeldi.

76. dakikada Hatayspor savunmasının ceza sahası içinden uzaklaştırmak istediği top Jimmy Durmaz'ın önünde kaldı. Jimmy Durmaz'ın sert şutunu kaleci Munir, kornere çeldi.

Mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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