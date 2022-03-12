Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,578.90
BTC/USDT
39,090.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor
logo
Spor

TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonsporlu oyuncu Tymoteusz Puchacz'ın ikişer maç men cezasını onadı.

Emre Doğan   | 12.03.2022
TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezalarını onadı

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasında yaptıkları disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ikişer maç men cezasına çarptırılan Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın itirazının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, Mert Hakan ve Puchacz'a verilen cezaların onandığı aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti sebebiyle uygulanan 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 500 lira para cezasının da onandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 588, Hong Kong'da 29 bin 381 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi

Benzer haberler

TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezalarını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezalarını onadı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Galatasaray'ı Dolmabahçe'ye davet etti

TFF: Herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır

Özer Hurmacı futbolu bıraktı

Özer Hurmacı futbolu bıraktı
Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak
Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek