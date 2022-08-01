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Spor, Futbol

Arthur Masuaku, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arthur Masuaku, bu gece İstanbul'a gelecek.

Süha Gür   | 01.08.2022
Arthur Masuaku, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Istanbul

Siyah-beyazlı kulüp, İngiltere'nin West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu futbolcunun, bu gece yarısı İstanbul Havalimanı'na ineceğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezon West Ham United ekibiyle tüm kulvarlarda toplam 24 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, sol bek pozisyonunda görev alıyor.

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