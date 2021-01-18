Euro
9.04
Dolar
7.48
BIST 100
1,556.77
Altın
1,836.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Arsene Wenger: Mesut, ocak ayının en büyük transferi

Fransız teknik adam Arsene Wenger, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil için "Mesut, ocak ayının en iyi transferi" dedi.

Hilmi Sever   | 18.01.2021
Arsene Wenger: Mesut, ocak ayının en büyük transferi

Istanbul

Mesut Özil'in Arsenal'da teknik direktörlüğünü yapan Wenger, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Mesut, ocak ayının en büyük transferi. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir." ifadelerini kullandı. 

Wenger, "Mesut ile hiç Fenerbahçe hakkında konuşmuş muydunuz?" sorusuna ise, "Onun her zaman Arsenal'da olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı." yanıtını verdi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Romanya Türkiye'yi Kovid-19 salgınında 'riskli ülkeler' listesinden çıkardı
Huzurevleri ve bakımevlerinde Kovid-19 aşı uygulaması yarın başlıyor
Sağlık Bakanı Koca: 830 bin sağlık çalışanı Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 8 bin 825 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu

Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü

Arsene Wenger: Mesut, ocak ayının en büyük transferi

Kasımpaşa'nın yeni transferi Drinkwater: Çok heyecanlıyım

Kasımpaşa'nın yeni transferi Drinkwater: Çok heyecanlıyım
Medipol Başakşehir'de Kerim Frei ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir'de Kerim Frei ile yollar ayrıldı
Göksel Gümüşdağ ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi

Göksel Gümüşdağ ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi