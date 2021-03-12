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Spor, Futbol

Arda Turan'ın Süper Lig'de ikinci 'dalya' heyecanı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacakları maçta görev alması durumunda, ligdeki 200. müsabakasına çıkacak.

Ercan Çakar   | 12.03.2021
Arda Turan'ın Süper Lig'de ikinci 'dalya' heyecanı

İstanbul

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Süper Lig kariyerinde 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Arda Turan, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de yarın Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçta görev alması halinde, bu kulvarda ikinci kez "dalya" diyecek.

Altyapısında yetiştiği Galatasaray'da 2004-2005 sezonunda ilk lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu, sonraki sezonun ikinci devresini Manisaspor'da kiralık geçirmesinin ardından tekrar sarı-kırmızılı takıma döndü.

Galatasaray'da 4 sezonu aşkın süre oynadıktan sonra 2011 yılında İspanya'nın yolunu tutan Arda Turan, bu ülkede Atletico Madrid ve Barcelona gibi dünya markası kulüplerin formasını giydi.

Medipol Başakşehir'in 2017-2018 sezonu devre arasında kiralık olarak renklerine kattığı 34 yaşındaki futbolcu, bu sezonun başında ise tekrar Galatasaray'ın kadrosuna dahil oldu.

Ligde 199 maçta 35 gol attı

Arda Turan, Süper Lig kariyerinde çıktığı 199 karşılaşmada 35 kez ağları havalandırdı.

Tecrübeli futbolcu, ligde 150 maçta Galatasaray, 34 müsabakada Medipol Başakşehir ve 15 karşılaşmada Manisaspor forması giydi.

Sarı-kırmızılı forma altında 31 gol atan Arda Turan, Manisaspor ve Medipol Başakşehir'de ise ikişer kez meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Ara Turan, ligde görev aldığı karşılaşmalarda 37 sarı, 3 kırmızı kart gördü.

Deneyimli futbolcu, 2007-2008 sezonunda Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşadı.

Atletico Madrid ve Barcelona'da önemli başarılar

Arda Turan, futbol kariyerinin zirvesine çıktığı İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona'da önemli başarılar elde etti.

Tecrübeli futbolcu, 2011 yılında 13 milyon avroya transfer olduğu Atletico Madrid'de 4 sezon forma giydi. Arda Turan, bu takımla bir İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), bir Kral Kupası, bir UEFA Avrupa Ligi, bir İspanya Süper Kupası ve bir UEFA Süper Kupa olmak üzere 5 şampiyonluk elde etti.

Barcelona'nın 2015-2016 sezonu öncesi Atletico Madrid'den 34 milyon avro bonservis bedeliyle renklerine dahil ettiği Arda Turan, Katalan ekibinde ise bir La Liga, iki Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ve bir UEFA Süper Kupası kaldırdı.

Başakşehir'de bekleneni veremedi, Galatasaray'da toparlandı

Arda Turan, İspanya macerasının ardından döndüğü Medipol Başakşehir'de bekleneni veremedi.

Turuncu-lacivertli ekipte yaklaşık 2 yıl forma giyen Arda Turan, 39 resmi maça çıktı ve 2 gol attı.

Milli futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarıyla sezon başında tekrar döndüğü Galatasaray'da ise takımın önemli kozlarından biri haline geldi.

Arda Turan, sarı-kırmızılı takımda bu sezon 25 resmi müsabakaya çıkarken, 3 kez ağları havalandırdı

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