Dolar
17.40
Euro
17.55
Altın
1,707.75
ETH/USDT
1,362.00
BTC/USDT
21,488.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Antalyasporlu Mert Yılmaz, Ümraniyespor'a transfer oldu

Oktay Özden   | 17.07.2022
Antalyasporlu Mert Yılmaz, Ümraniyespor'a transfer oldu

Antalya

Antalyaspor Kulübü, Mert Yılmaz'ın Ümraniyespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Yılmaz'ın 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi konusunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Florya'da kanalizasyondan denize akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor
Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu
Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı
Diyarbakır annelerinden Çiftçi: Oğlum orası senin yerin değil
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı

Benzer haberler

Antalyasporlu Mert Yılmaz, Ümraniyespor'a transfer oldu

Antalyasporlu Mert Yılmaz, Ümraniyespor'a transfer oldu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, yapılacak transferlerin hızlanmasını istiyor

Hatayspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı

Luiz Adriano: Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli

Luiz Adriano: Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli
Antalyaspor, Naldo'nun sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu

Antalyaspor, Naldo'nun sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu

Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik'ten Antalyaspor'a duygusal veda

Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik'ten Antalyaspor'a duygusal veda