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Spor, Futbol

Antalyaspor'da Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı.

Süleyman Elçin   | 11.08.2020
Antalyaspor'da Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı

Antalya

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "5 yıl boyunca formamızı Süper Lig'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Yekta Kurtuluş." ifadelerine yer verildi.

Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Kocatepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, eğitsel oyun çalışması yaptı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenman, taktiksel oyun çalışması ile sona erdi.

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