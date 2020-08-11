Antalyaspor'da Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı

Antalya
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "5 yıl boyunca formamızı Süper Lig'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Yekta Kurtuluş." ifadelerine yer verildi.
Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Kocatepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, eğitsel oyun çalışması yaptı.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenman, taktiksel oyun çalışması ile sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.