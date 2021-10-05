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Spor, Futbol

Antalyaspor'da Nuri Şahin'e yeni görev

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurul, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.

Sinan Özmüş   | 05.10.2021
Antalyaspor'da Nuri Şahin'e yeni görev

Antalya

Fraport TAV Antalyaspor yönetim kurulu, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu ile futbolcu Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Şahin'in futbol sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan kararın camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.


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