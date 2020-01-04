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Spor, Futbol

Antalyaspor Tamer Tuna ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Stjepan Tomas'ın yerine teknik direktör Tamer Tuna ile prensip anlaşmasına vardı.

Sinan Özmüş   | 04.01.2020
Antalyaspor Tamer Tuna ile prensipte anlaştı

Antalya

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tamer Tuna ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştıklarını söyledi.

Süğlün, Tuna ile sözleşmenin yarın imzalanacağını ve 43 yaşındaki teknik adamın takımla kampa katılacağı kaydetti.

Teknik direktör Tuna, son olarak Süper Lig takımlarından Göztepe'yi çalıştırmıştı.

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