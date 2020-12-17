Antalyaspor kupada son 16 turunda

Antalya
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fraport TAV Antalyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.
52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşa Gökdeniz Bayrakdar'ın yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.