Euro
9.48
Dolar
7.74
BIST 100
1,399.57
Altın
1,890.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor kupada son 16 turunda

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Süleyman Elçin   | 17.12.2020
Antalyaspor kupada son 16 turunda Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fraport TAV Antalyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.

52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşa Gökdeniz Bayrakdar'ın yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, 200 milyon doz Kovid-19 aşısı için Novavax ile sözleşme yapacak
British American Tobacco'nun Kovid-19 aday aşısında insan deneyleri aşamasına geçiliyor
DSÖ Batı Pasifik Direktörü Takeshi'ye göre aşı, Kovid-19 salgınını hemen bitirmeyecek
AB'de Kovid-19 aşılamaları 27 Aralık'ta başlıyor
YÖK aşılama programında üniversitelere de öncelik talep etti

Benzer haberler

Antalyaspor kupada son 16 turunda

Antalyaspor kupada son 16 turunda

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak

Alanyaspor ligde de kupada da doludizgin

Trabzonspor, 10. kupa hedefinde ilk maçta saf dışı kaldı

Trabzonspor, 10. kupa hedefinde ilk maçta saf dışı kaldı
Süper Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor
Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak