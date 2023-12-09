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Spor, Futbol

Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

Oktay Özden  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü mağlup etti Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bitexen Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

İlk yarı

7. dakikada Bitexen Antalyaspor öne geçti. Ömer Toprak'ın pasında Veysel Sarı, ceza sahası sol çaprazdan şutuyla meşin yuvarlağı kaleci Dituro'nun sağından ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Safuri'nin ceza alanında topla buluşturduğu Buksa, meşin yuvarlağı kaleci Dituro'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-0.

28. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

42. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Eysseric'in pasında ceza sahasında arka direk önünde topla buluşan Güven Yalçın, havalandırdığı topu röveşatayla kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan ağlara gönderdi: 2-1.

45+3. dakikada Bitexen Antalyaspor 10 kişi kaldı. Erdal Rakip'in orta sahada Shukurov'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Çağdaş Altay, bu oyuncuya önce sarı kart gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu yeniden inceleyen Altay, Erdal Rakip'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarı

52. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan ortayla ceza sahası içinde topla buluşturduğu Güven Yalçın'ın kafayla şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

Kalan bölümünde önemli gol pozisyonunun olmadığı karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.

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