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Spor, Futbol

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı 1-1 berabere bitti.

Erkan Tiryaki  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında beraberlik Fotoğraf: Emin Sansar - AA

Ankara

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

8. dakikada Shelvey'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasına gelen topa Emirhan Topçu'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

10. dakikada Sowe'un attığı gol VAR kararıyla iptal edildi. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izledi ve Cephas'ın topu eliyle kazandığını tespit ederek golü iptal etti.

14. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ali Kaan Güneren'le verkaç yaparak ceza yayının önüne kadar gelen Morutan, plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

44. dakikada Sowe'un ceza yayının önünden çektiği şutta top az farkla auta gitti.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Pedrinho'nun ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu sağına uzanarak kornere çeldi.

64. dakikada Efkan Bekiroğlu, orta sahada kazandığı topla ceza yayına kadar geldi. Efkan'ın ceza sahasına girmeden çektiği şutu, kaleci Gökhan soluna uzanarak kurtardı.

65. dakikada Pedrinho'nun yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta, kaleci Gökhan topu iki hamlede kurtardı.

90+7. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ceza sahasında Benhur Keser'in kafa vuruşunda top direkten dönerek kale sahasının içine düştü. Müsait durumdaki Gaich, topu ağlara yolladı: 1-1.

Maç 1-1 sona erdi.

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