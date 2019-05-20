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Spor, Futbol

Ankaragücü 3 puana 3 golle uzandı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.

Ömer Hakan Kibar   | 20.05.2019
Ankaragücü 3 puana 3 golle uzandı

Ankara

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.

24. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Bu dakikada gelişen ev sahip ekip atağında Kitsiou'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sacko, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. İlhan Parlak topla son çizgiye kadar inerek meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Boyd'a çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

48. dakikada Canteros'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte topa dokunan İlhan Parlak'ın vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

50. dakikada MKE Ankaragücü skoru 3-0'a getirdi. Demir Grup Sivasspor savunmasından seken topu ceza alanında önünde bulan Boyd'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'dan döndü. Dönen topla buluşan Canteros'un şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.

55. dakikada Rybalka'nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Erdoğan Yeşilyurt'un kafa vuruşunda, top auta çıktı.

61. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye indirdi. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan arka direğe yaptığı ortada bomboş bir şekilde yükselen Braz'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-1

66. dakikada Özer Hurmacı'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay gole izin vermedi.

67. dakikada MKE Ankaragücü, üst üste iki pozisyonda gole yaklaştı. Bu dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Moulin'in şutunda, top yan kale direğinden oyun alanına döndü. Ceza alanında topla tekrar buluşan Moulin, meşin yuvarlağı Sacko'ya aktardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Tolgahan Acar, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un çizgiden penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay son anda topu çeldi.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.

Bu arada, iki takım oyuncuları ve hakemler, maçtan önce sahaya üzerinde "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.

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